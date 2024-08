Real Madrid kompastui heti – uhkarohkea päätös voi maksaa paljon: ”Pelaajat ovat ihmetelleet sitä”

– He tulevat pyörittämään tuota palettia hyökkäyksessä milloin mitenkin. Mbappea on Realin näkökulmasta jopa kivalla tavalla valmisteltu keskushyökkääjän rooliin, sillä Luis Enrique peluutti häntä PSG:ssä tuolla paikalla jo jonkin verran. Hän ei todellakaan ollut enää pelkästään vain tutulla vasemmalla laidalla, Virkkunen arvioi.

– Realin pelilliset uhkakuvat ovat puolustuksessa. Nachon lähdettyä se on sen verran ohut, että Real on taas vaarassa joutua samaan tilanteeseen kuin viime helmikuussa, jolloin keskuspuolustajina palasivat Aurelien Tchouameni (keskikenttäpelaaja) ja Dani Carvajal (laitapuolustaja). Sehän ei ole koskaan ideaali tilanne, Virkkunen muistuttaa.

Madridilaisten tilanne on riskialtis, sillä kolmen vuoden takainen alakerran monikäyttöhankinta David Alaba on ollut pitkään ja on jatkossakin sairaslomalla polvivamman vuoksi. Brasilialaistoppari Eder Militao on palaamassa parhaaseen pelituntumaan oltuaan käytännössä lähes koko viime kauden sivussa.