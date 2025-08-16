Lamine Yamal häikäisi välittömästi – FC Barcelonan pelissä kuohuu

Katalonialainen jalkapallojätti FC Barcelona kohtaa tänään Espanjan La Ligan avauskierroksen mittelössä Mallorcan. Heti ottelun avausjaksolla nähtiin oikein kunnolla tapahtumia.
Vierasjoukkue Barcelona siirtyi jo seitsemännellä minuutilla johtoon, kun teinitähti Lamine Yamal jakoi upean alustuksen ja brasilialaishyökkääjä Raphinha pukkasi pallon verkkoon.
– Huikea syöttö Lamine Yamalilta. Loistava, loistava pallo, MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen ihaili 18-vuotiaan taiturin otteita.
Vieraiden johto kasvoi 23. minuutilla – tällä kertaa asialla oli Ferran Torres, joka osui kiistanalaisella tavalla. FC Barcelona jatkoi pelaamista, vaikka yksi Mallorcan pelaaja makasi maassa. Hetki tästä ja Torres pamautti pallon verkkoon.
Sekös kuumensi isäntien tunteet ja soppa oli valmis.
Torresin osuman jälkeen erivärisiä kortteja vilauteltiin oikein olan takaa, varsinkin Mallorcan suuntaan.
Kotijoukkueelle tuomittiin lyhyen ajan sisällä peräti kaksi punaista korttia. Isäntien keskikenttäpelaaja Manu Morlanes otti ensin toisen keltaisen (33. minuutilla) kampituksesta, minkä myötä hän lensi pihalle. Kuutta minuuttia myöhemmin (39.) Mallorcan kärkihyökkääjä Vedat Muriqi osui napit edellä FC Barcelonan maalivahtiin Joan Garciaan. Ja taas joulukorttia ilmoille.
Tunteet kuumenivat myös, kun joukkueet olivat marssimassa pukukoppien puolelle. Vieraiden vaihtomies Jules Kounde kävi tässä yhteydessä todella kuumana Mallorcan vaihtopenkin suuntaan.
Avausjaksolla jaettiin yhteensä kaksi punaista ja kuusi keltaista korttia.