Kommentti: Real Madridin sydämessä on reikä – se voi tänä iltana tarkoittaa tuhoutumista

Madridin kannattajat ja neutraalit lajin seuraajat hekumoivat kauden alla, millaista jalkapalloa Kylian Mbappe , Jude Bellingham , Vinicius Junior ja Rodrygo voisivat tarjota. Jalkapallo on kuitenkin onneksi monimutkainen kokonaisuus. Tähtikulttia pönkitettäessä harvalla kävi mielessä, miten vaillinaiseksi edellä mainittujen pelaaminen voisi ajoittain jäädä ilman uransa kesällä lopettanutta Toni Kroosia .

Huipulta eläköitynyt Kroos pelasi uransa parasta jalkapalloa viimeisellä kaudellaan. Kontrasti seuraavan kauden Realiin, ilman saksalaista pelinrakentajaa uutta nahkaansa luovaan painokseen on yhtäkkiä pistävä.

Tchouameni voisi pelityyliltään osua lähimmäksi Kroosin kaltaista nuotittajaa, mutta ranskalaisen pelitekojen laatu kentällä on jättänyt toistaiseksi rutkasti toivomisen varaa.

Edellä mainitut ongelmat ovat valuneet myös kentän ylemmille oksille. Espanjalaislehtien mukaan Realissa ihmetellään Mbappen odotetun fyysisen terävyyden ja iskukyvyn katoamista, kun taas Bellingham on joutunut luopumaan hyökkäyspään kunnianhimoistaan Ancelottin laskettua tätä alemmas Kroosin aukkoja paikkaamaan.

Bellinghamista ei tule Kroosin veroista syöttäjää, mutta hänen on oltava tulevaisuudessa merkittävä osa käsiin jääneen ongelman ratkaisua. Paikoin yli-innokkaan ja itsensä usein tunnissa puhki pelaavan englantilaisen on laskettava juoksukilometrejään ja vähennettävä kentällä täyttämiään alueita. Jo EM-kisat osoittivat, miten Bellinghamin on pakko rajata pelaajaprofiiliaan, jotta ei astuisi muiden joukkueidensa tähtipelaajien pelilliselle reviirille.