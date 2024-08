Real Madridin käsissä tulenarka ongelma – mestarivalmentaja antoi hankalan lupauksen: "Ei olisi mikään suuryllätys"

Mbappen vuosia jatkunut siirtovenkoilu päättyi lopullisesti kesäkuun alussa, kun ranskalaisen ilmainen siirto kuuden PSG-vuoden jälkeen varmistui. Täysin kuluitta ei Madrid Mbappen kohdalla toki selviä: viisivuotisen sopimuksen vuosipalkaksi on arvioitu 15 miljoonaa euroa, jonka päälle kertyy 125 miljoonan euron allekirjoitusbonus . Mbappe neuvotteli itselleen myös 80 prosenttia kuvaoikeuksistaan.

– Todella mielenkiintoista nähdä, mihin rooliin Mbappe asettuu Carlo Ancelottin palapelissä. Yläkertaan on kuitenkin aika paljon vaihtoehtoja. Ancelotti tosin lupasi: kaikki parhaat mahtuvat kentälle samaan aikaan. Onko Mbappe hyökkääjän 9-paikalla vai laidassa, se on kiva nähdä, MTV Urheilun asiantuntija Mika Väyrynen aprikoi.

Mbappea on tosin nähty PSG:n paidassa myös kärjessä, mutta yhtä kaikki: kaiken voittaneella ja nähneellä Ancelottilla on apuvalmentaja-poikansa kanssa ratkottavaa, kun Toni Kroosin uran päättymisen jälkeen pöydällä on yhtäältä joukkueen pelillinen tasapaino ja toisaalta supertähtien tyytyväisyys.