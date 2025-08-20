Real Madridille nihkeä startti La Ligassa

Julkaistu 20.08.2025 07:05

MTV URHEILU – Reuters

Kylian Mbappen toisen puoliajan rangaistuspotku toi Real Madridille niukan 1–0-kotivoiton Osasunasta kauden avausottelussaan La Ligassa tiistaina.

Samalla Xabi Alonso aloitti voitokkaasti ensimmäisen liigaottelunsa isäntämaajoukkueen valmentajana.

Real oli vaikeuksissa yrittäessään murtaa Osasunan itsepintaisen puolustuksen avauspuoliajalla. Toisella jaksolla Mbappé hankki rangaistuspotkun ja viimeisteli maalin kuusi minuuttia tauon jälkeen vieden Realin johtoon.

Real tavoitteli lisää maaleja, mutta ei pystynyt kasvattamaan johtoaan. Osasuna olisi voinut tasoittaa ottelun loppupuolella, kun Ante Budimir puski maalin lähietäisyydeltä yli.

Vierailijoiden Abel Bretones sai punaisen kortin ottelun lisäajalla Gonzalo Garciaa vastaan tehdystä rikkeestä, joka viimeistään hyydytti Osasunan haaveet tasapelistä.

