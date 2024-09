Kommentti: FC Barcelona on tullut takaisin – tällaista eivät esittäneet edes Lionel Messi ja kumppanit

FC Barcelona on kahlannut vuosikausia kaikenlaisen negatiivisuuden ja omien virheidensä upottavassa suossa. Kuin yhtäkkiä, heti kauden alkuvaiheilla, se on kivunnut kantavalle maaperälle, joka on seuran ikiaikainen kruunujalokivi: peli itse, kirjoittaa MTV Urheilun Anssi Shemeikka.