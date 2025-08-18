Kaksi huimaa osumaa! Atletico Madridin uskomaton putki katkesi sokkitappioon

Julian Alvarez laukoi La Ligan avauskierroksella Espanyolin verkkoon upean vapaapotkun, joka ei kuitenkaan riittänyt Atletico Madridille voittoon.

Reilu vuosi sitten yli 80 miljoonalla punnalla Manchester Citystä ostettu argentiinalaispelaaja teki madridilaisseuralle heti viime kaudella 17 liigamaalia, eikä tämän kauden ensimmäistä osumaakaan tarvinnut kauaa odotella.

Avauskierroksen vierasottelu Espanyolia vastaan oli ehtinyt vanheta 36 minuuttia, kunnes Alvarez upotti reilusta 20 metristä upean vapaapotkun muurin yli vasempaan yläkulmaan.

– (Marko) Dmitrovic ei lähelläkään, ei lähelläkään, tämän kiinniottamista. Tuskin maailmassa sellaista maalivahtia olisikaan, joka tuon olisi napannut, MTV Urheilun selostaja Lauri Kottonen ihasteli.

Osuma oli kuitenkin Alvarezille ja Atleticolle laiha lohtu, kun Miguel Rubio jatkoi 73 minuutin kohdalla Erik Expósiton vapaapotkun maaliin ja 11 minuuttia myöhemmin Pere Milla puski vielä Omar El Hilalin keskityksen verkkoon.

– Aivan käsittämätön jatko! Kottonen innostui Millan taidokkaasta – onnekkaastakin – suorituksesta.

Sarjataulukon tyvipäähän povattu Espanyol nappasi näin ollen yllätyspisteet Barcelonan ja Real Madridin kovimmalta uhkaajalta maalein 2–1. Ennen tätä Atletico oli hävinnyt kauden ensimmäisen liigaottelunsa viimeksi vuonna 2009.

1:29 Atleticolle sokkihoitoa: Espanyol nousi voittoon loisteliaalla osumalla – "Aivan käsittämätön jatko!"