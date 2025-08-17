Lamine Yamal varasti show'n – huipensi iltansa jäätävällä tavalla: "Hullu"

Teinitähti Lamine Yamal häikäisi heti Espanjan La Ligan avauskierroksella, kun FC Barcelona kaatoi Mallorcan 3–1.
Vastaikää 18 vuotta täyttänyt Yamal säväytti jo avausjaksolla, kun hän jakoi näyttävän syötön brasilialaishyökkääjän Raphihan maaliin.
– Huikea syöttö Lamine Yamalilta. Loistava, loistava pallo, MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen ihaili.
1:16Raphinha osuu välittömästi FC Barcelonalle – Tuomas Virkkunen innostui Lamine Yamalin tarjoilusta
Lisää tuli aivan pelin loppuhetkillä, kun Yamal sai pallon hyökkäyssuuntaan katsottuna kentän oikeaan reunaan. Taiturimainen hyökkääjä leikkasi keskelle, minkä jälkeen hän tykitti pallon tyylillä takanurkkaan.
Video Yamalin osumasta näkyy jutun yläreunasta.
FC Barcelona innostui Yamalin osumasta sosiaalisen median puolella.
– Lamine on hullu, seuran tilillä kirjoitettiin.
Yamal valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi.
Yamal nakutti viime kaudella 35 La Ligan ottelussa yhdeksän osumaa, antaen 15 maaliin johtanutta syöttöä. Mestarien liigassa hän tykitti 13 ottelussa viisi osumaa ja antoi neljä maaliin johtanutta syöttöä.
Yamal on ehtinyt pelata nuoresta iästään huolimatta jo 21 ottelua Espanjan A-maajoukkueessa.
Hän on tällä hetkellä maailman arvokkain pelaaja transfermarkt-sivuston mukaan (markkina-arvo 200 miljoonaa euroa).