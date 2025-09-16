Real Madridin ja Marseillen välisen Mestarien liigan ottelun alla kuohuu. Sosiaaliseen mediaan on levinnyt materiaalia, jossa mellakkapoliisi ja ranskalaisseuran fanit ovat rajussa yhteenotossa. L'Equipen mukaan Madridiin on matkannut yli 4000 ranskalaiskannattajaa.

Sosiaalisesa mediassa on useita videoita, joissa ranskalaiskannattajat perääntyvät pamppua käyttäviä mellakkapoliiseja. Heidän lisäkseen paikalla on runsaasti ratsupoliiseja.

Realilla on mahdollista tehdä historiaa Mestarien liigassa. Siitä voi tulla ensimmäinen seura, joka nappaa 200 voittoa Mestarien liigassa. Se on myös kahden maalin päässä 700:sta osumasta.

Joukkueet kohtaavat kello 22.00. Mestarien liigan ilta on paraikaa käynnissä MTV Katsomossa.

Katso alta videoita Madridista.