Tottenham aloittaa Mestarien liigan urakkansa Villarrealia vastaan. Ottelun ensimmäisessä osumassa espanjalaisten maalivahti Luiz Junior mokasi erikoisella tavalla.
Ottelu ei ollut ehtinyt vanheta edes viittä minuuttia, ennen kuin avausmaali nähtiin. Lucas Bergvall antoi keskityksen ja maalivahti Luiz Junior kauhaisi pallon omaan etukulmaan.
Peli on avausjaksolla tilanteessa 1-0 Tottenhamille.
Katso tilanne pääkuvan videolta.