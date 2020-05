Hallituslähde: Kirjastojen koronarajoitusten osittaisesta purkamisesta päätettäneen huomenna – "kirjastolaitos on henkisen kriisinkestävyyden kannalta tärkeä"

Opetus- ja kulttuuriministeriöön on tullut paljon nimenomaan kirjastoihin liittyvää kansalaispalautetta, kun monet suomalaiset ovat joutuneet kärvistelemään koronarajoitusten keskellä ilman lainakirjoja.

– Kirjastolaitos on henkisen kriisinkestävyyden kannalta tärkeä laitos, hallituslähde arvioi STT:lle.

Koko päivän kestävät neuvottelut

Neuvottelujen on määrä alkaa Säätytalossa aamukymmeneltä. Niiden ennakoidaan kestävän ainakin illansuuhun. Kyseessä on hallituksen neuvottelu, eli paikalla ovat kaikki ministerit. Mukana on myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijoita sekä asioita esitteleviä keskeisiä virkamiehiä.