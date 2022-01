Koronaministeriryhmä neuvottelee muun muassa etäkoulusta kello 14 alkaen – MTV Uutisten tiedot: Keinot käymässä vähiin, mutta valmiuslaista ei ole vielä keskusteltu

Sairaalat täynnä, henkilökunta sairaana

Tällä hetkellä käsillä on ongelma hoitohenkilökunnan riittävyydestä, kun erittäin nopeasti leviävä omikron-koronamuunnos ja muutkin hengitystieinfektiot sairastuttavat ihmisiä ja henkilökuntaa. Hallituksessa on myös huoli siitä, miten rokottamattomat saataisiin ottamaan rokotukset, jotta sairaaloiden kuormitusta voitaisiin helpottaa.

Etäkoulu herättää vastustusta

Ennakkoon isoa huomiota on saanut sosiaali- ja terveysministeriön ehdotus etäkoulusta, joka on herättänyt laajaa arvostelua hallituksen sisällä ja myös THL on asiasta eri mieltä. MTV Uutisten tietojen mukaan STM:n ehdotus ja ulostulo etäkouluun palaamisesta yllätti myös pääministeri Marinin. Ulostuloa on tulkittu myös niin, että sillä haluttiin herättää kriisitietoisuutta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi tänään tiedotustilaisuudessa, että kouluihin palaaminen ei ole turvallista.