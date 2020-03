Uudenmaan alueen eristämisen valmistelu jatkuu – vastauksia odotetaan illalla

Vielä ei tiedetä, missä eristettävän alueen rajat tarkalleen kulkisivat.Hallituslähteistä kerrotaan, että olennaisin kysymys on rajoitusten välttämättömyyden määrittely. Kansalaisten vapaa liikkuvuus Suomen sisällä on perusoikeus ja sitä voidaan rajoittaa vain aivan poikkeustapauksessa. Sen takia hallituksessa on pohdittu tarkoin poikkeustoimien rajaamista.