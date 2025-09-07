Näin tubettaja Lakko avasi TTK-kauden – Jorma Uotinen: "Kisa tärähti käyntiin!"

4:41imgKatso videolta Lakon ja Kastanjan ensimmäinen tanssi!
Julkaistu 07.09.2025 19:53
Toimittajan kuva
Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

Toimittajan kuva
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Tubettaja Lakko heittäytyi samban vietäväksi ensimmäisessä TTK-livelähetyksessä. 

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttasivat sunnuntaina 7. syyskuuta. Uudet tähtioppilaat opettajineen pääsevät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla. 

TTK-illan korkkasivat tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala. Kaksikon tanssina oli samba ja sen taustalla kuultiin KAJ-yhtyeen kappale Bara bada bastu, jolla kolmikko edusti Ruotsia keväällä Euroviisuissa. 

– Oli nokkelia nostoja ja rytmi on jaloissa, mikä on hyvä asia. Tuo "killer smile" täytyy pitää mukana koko kauden, Jukka Haapalainen sanoi ja viittasi Lakon hymyyn.

– Tämä oli jo kohtuullisen puhdasta tekniikkaa, Helena Ahti-Hallberg sanoi.

Kisa tärähti käyntiin! Jorma Uotinen lausahti. 

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.

Lisää aiheesta:

Mika Saukkonen repäisi TTK-parketilla: "Tällä rahalla sai tällaista"Mikko Penttilän sulava vartalonliike yllätti tuomarit viime sunnuntaina: "Harvinaista näillä treeniviikoilla"Murskapisteet! Pernilla Böckermanin ja Anssi Heikkilän "tyrmäävä" esitys jätti tuomarit kylmäksi Supernanny Pia Penttalan rohkea asu kiinnitti tuomareiden huomion: "Lahkeet piilottaa ovelasti..."Maria Guzenina nähtiin TTK-parketilla pinkissä hapsumekossa – "Häpeämätön veto!"Mikael Gabrielin huima kehityskaari TTK-parketilla kerää ihmetystä: "Tuntui, että parketilla oli ihan eri mies"
Tanssii Tähtien KanssaLakkoKastanja RauhalaTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Tanssii Tähtien Kanssa