Näin tubettaja Lakko avasi TTK-kauden – Jorma Uotinen: "Kisa tärähti käyntiin!"

Tubettaja Lakko heittäytyi samban vietäväksi ensimmäisessä TTK-livelähetyksessä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttasivat sunnuntaina 7. syyskuuta. Uudet tähtioppilaat opettajineen pääsevät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla.

TTK-illan korkkasivat tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala. Kaksikon tanssina oli samba ja sen taustalla kuultiin KAJ-yhtyeen kappale Bara bada bastu, jolla kolmikko edusti Ruotsia keväällä Euroviisuissa.

– Oli nokkelia nostoja ja rytmi on jaloissa, mikä on hyvä asia. Tuo "killer smile" täytyy pitää mukana koko kauden, Jukka Haapalainen sanoi ja viittasi Lakon hymyyn.

– Tämä oli jo kohtuullisen puhdasta tekniikkaa, Helena Ahti-Hallberg sanoi.

– Kisa tärähti käyntiin! Jorma Uotinen lausahti.