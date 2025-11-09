Lakko ja Kastanja Rauhala eivät onnistuneet totutulla tavalla tangollaan.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetyksessä isänpäiväsunnuntaina 9. marraskuuta tanssitaan Suomi-teemalla, jolloin jokaisen tähtiparin kymppitanssia höystävät suomalaiset, nostalgiset klassikkokappaleet.

Tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala tanssivat jaksossa tangon, jonka taustalla soi Olavi Virran kappale Tango Desirée.

Tällä kertaa tuomaristolta tuli kritiikkiä tähtiparille.

– Nyt oli vähän tuossa Lakon tanssiasennossa toivomisen varaa, samoin kuin noissa askelluksissa, totesi Jorma Uotinen, joka mietti askeleissa olleen "vähän hataruutta".