Lakko ja Kastanja Rauhala vakuuttivat quickstepillään.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tanssittiin sunnuntaina 26. lokakuuta hyvälle asialle. Kyseessä oli vuotuinen Roosa nauha -erikoislähetys, jonka aikana kerätään varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle. Jaksossa kaikki parit olivat turvassa pudotukselta, eikä kukaan joutunut kotimatkalle.
Tubettaja Eric "Lakko" Savolaisen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhalan illan tanssi oli quickstep. Sen taustakappaleena kuultiin Rauli Badding Somerjoen Paratiisi.