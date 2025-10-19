Tubettaja Lakko ja tanssinopettaja Kastanja Rauhala saivat tuomaristolta kehuja.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman seitsemännessä jaksossa tubettaja Lakko eli Eric Savolainen ja tanssiopettaja Kastanja Rauhala säväyttivät parketilla vauhdikkaalla jivellä.
Rauhala on tottu näkemään vaaleissa hiuksissa, mutta tällä kertaa tanssinopettajalla oli tummat hiukset.
Kastanja Rauhala yllätti tyylillään TTK-parketilla.MTV / Katja Tamminen
Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen hehkuttivat esitystä vuolaasti.
– Tämä oli huippu hieno jive, Ahti-Hallberg sanoi ja sen jälkeen ylisti Lakon kehittymistä tanssiparketilla.
– Siinä se oli. Tästä jivestä löytyi kaikki, mitä voi jiveltä odottaa, Uotinen sanoi.
Tanssipari sai tuomaristolta yhdeensä 27 pistettä.