Lääkkeitä syöneen rattijuopon pakoyritys päättyi vaarallisesti kolariin ja näyttävään ulosajoon.

Mies sai tuomion vaarallisesta ajosta paettuaan poliisia. Hurjastelun seuraukset tallentuivat kameralle.

Huumaavia lääkkeitä käyttänyt ajo-oikeudeton mies pakeni poliisia vajaan 40 kilometrin matkan läpi keskisuomalaisten kuntien viime helmikuussa.

Poliisin karistamista yrittänyt mies oli muun muassa ohittanut kaarteessa vaarallisesti sulkuviivoista piittaamatta muuta liikennettä.

Poliisin kuvaamalla videolla näkyy, miten poliisiauto kulkee nopeimmillaan lähes 160 kilometriä tunnissa, mutta virkavalta ei silti näyttänyt saavuttavan jahtaamaansa autoa.

Peräänajo ja hurja ulosajo katolleen

Lopulta mies oli tuntemattomasta syystä menettänyt autonsa hallinnan niin, että oli törmännyt edellään ajaneen taksin perään.

Taksikuski kertoi oikeudessa, että keli oli liukas ja hän itsekin oli ajanut varovaisesti talvikelin vuoksi. Taksikuskin arvion mukaan tilanteessa olisi voinut käydä huonomminkin.

– Joki oli ollut lähellä törmäyspaikkaa, joten huonolla tuurilla auto olisi voinut lentää jokeen, hän kertoi käräjäoikeuden mukaan.

Pahimmalta kuitenkin vältyttiin, sillä poliisia paennut auto suistuu kolarin jälkeen vastaantulevien ajokaistan yli pellolle katolleen. Poliisin saapuessa auto savutti turvatyynyt laukaisseen ulosajon jäljiltä.

Oli kolaroinut viimeksi vain pari päivää aiemmin

Oikeus katsoi, että miehen ajo oli aiheuttanut huomattavaa vaaraa toisten hengelle ja terveydelle kaahatessaan kohtalaisen runsaassa liikenteessä.

Kaahailu ei ollut miehen ainoa, sillä vasta kahta päivää aiemmin hän oli ajanut huumaavien lääkkeiden käytön jälkeen Keski-Suomen alueella. Katsoessaan kädessään ollutta kännykkää mies oli ajanut toisen auton perään niin, että hänen kyydissään ollut oli lyönyt päänsä tuulilasiin. Mies ei jäänyt selvittämään asiaa vaan jatkoi matkaansa pysähtymättä. Miehen ajo päättyi sittemmin hänen ajauduttuaan risteyksessä tieltä lumipenkkaan.

Vuonna 2005 syntynyt mies tuomittiin kahdesta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta rattijuopumuksesta, kahdesta huumausaineen käyttörikoksesta, kahdesta kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja varkaudesta 9 kuukauden ja 15 päivän vankeuteen.

Oikeus kovensi miehen rangaistusta toistuvien liikennerikosten vuoksi.

– Käräjäoikeus toteaa, että [miehellä] on näkyvissä yli kymmenen kortitta ajoa vuodesta 2023 lukien. Käräjäoikeus katsoo, ettei kyse ole satunnaisesta uusimisesta, vaan ilmentää [miehessä] ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä, tuomiossa kuvaillaan.

Mies oli valittanut tuomiosta hovioikeuteen, mutta peruutti sittemmin valituksensa.