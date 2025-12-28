Hannes-myrsky sekoitti lauantaina lentoliikenteen Lapissa ja useita lentokenttiä suljettiin rajujen sääolojen vuoksi. Tämäkään ei silti pidätellyt kaahareita.

Kemin poliisi mittasi henkilöautolle nopeudeksi 158,5 kilometriä tunnissa Perämerentiellä Kemissä, jossa on 100 km/h-nopeusrajoitus. Poliisi epäilee auton kuljettajan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Kaahailu oli poikkeuksellisen vastuutonta lauantain kaltaisissa sääoloissa. Hannes-myrskyn takia sekä Ivalon, Rovaniemen että Kittilän lentokentät jouduttiin lauantai-iltana sulkemaan lentoliikenteeltä. Kittilässä matkustajakone ja pienkone ajautuivat lumipenkkaanlentokentän rullaustiellä kovan tuulen vaikutuksesta. Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Genevestä Kittilään saapuneessa Swiss-lentoyhtiön matkustajakoneessa oli kyydissä noin 150 matkustajaa ja pienkoneessa alle kymmenen.

Lapin poliisin mukaan huono ajokeli aiheutti paljon hälytystehtäviä, mutta vakavammilta onnettomuuksilta säästyttiin.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tunturiasemilla mitattiin lauantaina puuskia, joiden nopeus oli jopa yli 40 metriä sekunnissa.

Myrskyn voimakkain keskituuli, 30,5 metriä sekunnissa, mitattiin iltapäivällä kello kuuteen mennessä Rauman Kylmäpihlajassa. Samalla asemalla mitattiin myös kovin tuulenpuuska 36,6 metriä sekunnissa.