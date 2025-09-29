Poliisia paennut mies tuomittiin useista rikoksista, joista yksi koski poliisiautoa päin ajamista.

Mies oli lähtenyt Salon keskustasta pakenemaan poliisia viime huhtikuussa. Miehen kintereille hälytettiin useita poliisipartioita.

Miehen ajo oli hurjaa. Vauhti nousi lähemmäs 200 kilometriä tunnissa, hän ohitteli muuta liikennettä ja ajoi risteyksiin ja punaisiin liikennevaloihin liikennesäännöistä piittaamatta.

Kaahasi vaarallisesti päin poliisiautoa

Poliisi yritti useita kertoja puuttua miehen pakoon, mutta tämä ei lopettanut karkumatkaansa. Vakavin tilanne syntyi, kun mies ajoi päätä pahkaa kohti poliisimaijaa.

Yksi poliiseista kertoi, että oli pakettiautomallisella poliisiautolla kiertänyt pakenevan miehen reitille.

– Hän (poliisi) oli päättänyt leikata omalta ajoradaltaan vastaantulevien kaistalle saadakseen vastaajan hiljentämään tai pysähtymään, mutta vastaaja oli entisestään kiihdyttänyt tullessaan heitä kohti, tuomiossa kerrotaan tilanteesta.

Jutun alussa olevalla videolla näkyy, kuinka poliisia paennut mies vain vilkuttaa valojaan ja ajaa kohti poliisia.

– Vastaajalla ei kuitenkaan selvästi ollut aikeita hidastaa tai edes väistää, joten törmäyksen välttämiseksi hän oli viime hetkellä luovuttanut ja ohjannut takaisin omalle kaistalleen. Vastaaja oli väistänyt vain hieman ajokaistallaan, mutta ilman hänen oikaisuliikettään he olisivat todennäköisesti törmänneet.

Oikeus: Kohti ajaminen oli uhkaus väkivallasta

Videolta näkyy, miten poliisiauto oli selvästi vastaantulevien kaistalla yrittäessään hidastaa pakenevaa autoa. Tästä huolimatta vastaan ajaneen pakenijan auton pyörät olivat vain hetkellisesti ja vähäisesti ajokaistan oikeassa reunassa olleella tiemerkinnällä. Oikeus katsoi tämän tukevan sitä, että pakenija ei juuri väistänyt poliisiautoa, ja autot olivat kohdanneet toisensa erittäin lähekkäin.

Poliisiauto ajoi tilanteessa alle 20 kilometriä tunnissa ja pakenijan tuntinopeus oli noin 80 kilometriä tunnissa.

– Käräjäoikeus katsoo tulleen näytetyksi, että ilman [poliisin] viime hetkellä tekemää väistöliikettä ajoneuvot olisivat suurella todennäköisyydellä törmänneet. Vastaajan ajonopeuden perusteella vahingoittumisen vaara on ollut huomattava.

Oikeus katsoi, että teko täytti virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen tunnusmerkit.

– Suurella ajonopeudella häntä pysäyttämään pyrkinyttä poliisiautoa kohti ajamalla vastaaja on uhannut käyttää väkivaltaa poliisivirkamiehiä kohtaan.

Miehen pakomatka päättyi vasta, kun tämän autosta loppui polttoaine. Autossa oli kuskin lisäksi kolme muuta henkilöä.

Miehellä ei ollut ajo-oikeutta, ja hänen verestään löytyivät jäämät amfetamiinista, kokaiinista ja rauhoittavista lääkkeistä.

Ammuskeli ja teki petoksia

Miehen lainvastaiset toimet eivät loppuneet tähän. Myöhemmin hän oli ampunut lähietäisyydeltä revolverilla kahdesti kohti henkilöä. Perjantai-iltapäivällä tapahtunut teko tapahtui tiiviillä asuinalueella. Lähellä oli esimerkiksi asuinrakennuksia, liikehuoneistoja ja päiväkoti, jonne laukaukset suuntautuivat. Oikeus piti tekoa laittomana uhkauksena.

Hän oli myös tehnyt petoksia, joista eräällekin henkilölle aiheutui 14 000 euron vahinko.

Mies tuomittiin tapauksessa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Myöhemmin mies oli syyllistynyt lisäksi vahingontekoon, kolmeen petokseen, kahteen laittomaan uhkaukseen, vaaran aiheuttamiseen, ampuma-aserikokseen sekä huumausaineen käyttörikokseen.

Vuonna 1998 syntynyt mies sai teoistaan yhteensä 2 vuoden 3 kuukauden vankeustuomion. Tuomiota alensi se, että mainitut rikokset olisi voitu käsitellä hänen aiemmassa tuomiossaan. Rangaistusta lievennettiin myös sen vuoksi, että mies valtaosin myönsi syytteensä, keventäen oikeudenkäyntiä.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

