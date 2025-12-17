Poliisi pyytää jalankulkijaan Kuopiossa törmännyttä autoilijaa ilmoittautumaan.

Kuopiossa Hatsalankadun ja Asemakadun risteyksessä tapahtui tänään keskiviikkona liikenneonnettomuus, jossa autoilija tönäisi jalankulkijaa.

Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan Asemakatua ylöspäin ajanut autoilija törmäsi Asemakatua suojatietä pitkin ylittäneeseen nuoreen jalankulkijaan.

Itä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan autoilijalta oli törmäyksessä irronnut kuljettajan puoleisesta sivupeilistä peiliosa, joka oli jäänyt tapahtumapaikalle.

Silminnäkijän mukaan jalankulkijaan törmännyt auto oli pysähtynyt vähän matkan päähän, kun auto oli ilmeisesti sammunut, mutta oli auton käynnistyttyä jatkanut matkaansa.

Törmääjän auto oli poliisin mukaan farmarimallinen harmaa henkilöauto, mahdollisesti VW Passat vuosimallia 2001–2005.

Ensihoito kävi tapahtumapaikalla tarkistamassa jalankulkijan vammat.

Poliisi pyytää autoilijaa ilmoittautumaan poliisille ja mahdollisia silminnäkijöitä ilmoittamaan tarkempia tuntomerkkejä autosta, sen kuljettajasta ja auton rekisteritunnuksesta.



Autoilijan ilmoittautumisen ja asiasta tietävien havainnot pyydetään Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.