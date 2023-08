Presidenttikisasta on tulossa poikkeuksellisen kiinnostava ja tasainen – näin Pöllöraati arvioi kärkiehdokkaat

– Hevoset alkaa pikkuhiljaa olla ajettuna asemiin. On hyvin tasainen porukka. Mielenkiintoista on myös se, että tällä hetkellä kahdella päähallituspuolueella on ehdokkaat, jotka ovat aivan kuin yö ja päivä. Alexander Stubb ja Jussi Halla-aho. Se, mitä heidän välillään saattaa presidentinvaalikeskustelussa kipinöidä, niin on mielenkiintoista nähdä, leviävätkö keskustelut sitten myös hallituspolitiikan puolelle.