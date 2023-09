– Tässä on jouduttu olemaan vähän kahden tulen välissä sovittelijana. Ammattiliitot ovat ottaneet yhteyttä, ja tietysti kun ollaan perussuomalaisia, sieltä päin on omat aatteensa, Perämaa kertoo.

Tilanne on perussuomalaiselle Teollisuusliiton miehelle taatusti erikoinen. Perussuomalaiset on mukana hallituksessa, joka toteuttaa työmarkkinatoimia, joita ammattiyhdistysliike vastustaa liki henkeen ja vereen.

"Emme ole puhuneet keskenämme yleislakosta"

– Perussuomalaisten puolesta sanon, että ovatko ne olleet kompromisseja, että on saatu läpi omia asioita ja kokoomus on saanut omia asioita. Perussuomalaisissakin on yrittäjiä ja palkansaajia, siinä on vähän sekalaista porukkaa, Perämaa miettii.