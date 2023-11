Pöllöraati: "Purra kuvittelee hyökkäävänsä kasvotonta AY-liikettä vastaan, oikeasti se on yksittäinen duunari"

Journalistin päätoimittaja Maria Pettersonin mukaan SAK:n toiminta on ymmärrettävää.

– Se mitä hallitus aikoo nyt tehdä on aivan poikkeuksellisia huononnuksia työntekijöiden oikeuksiin. Tästä on yritetty neuvotella aika puolivillaisesti hallituksen puolelta monta kuukautta ja minkäänlaisia parannuksia tilanteeseen hallitus ei ole suostunut tekemään. Se johtaa tähän, että työntekijät käyttävät niitä keinoja, mitä heille on suotu. Toistaiseksi ainakin.

Politiikan toimittaja Jari Korkin mukaan tilanteessa ei ole mitään yllättävää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lue myös: Tiedot ammattiliittojen uusista työtaistelutoimista tarkentuivat

– Ei kai kukaan ole odottanut sitä, että hallitus ensimmäisen vastalauseen kiiriessä sanoisi, että "ei vaineskaan, että ei me nyt ihan tosissaan näitä suunniteltu". Toisaalta taas kai ammattiyhdistysliikekin menettäisi jollain tavalla uskottavuutta, jos se yhtäkkiä sanoisi, että vähän heilutettiin lippua, mutta antaa olla.

"Törinää pönttöön"

MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki ei usko, että nyt olisi kyseessä ammattiliittojen viimeinen varoitus, vaan pikemminkin toiseksi viimeinen varoitus.

– Kyllä siellä on vielä työkalupakissa isompaa rähinää. Se on varmaan helmikuu, jos jotain yleislakon tapaista tai isompaa työnseisausta kautta linjan haetaan. Helmikuu on luonteva. Presidentinvaalit on hoidettu pois alta, niin helmikuussa sitten vielä isompaa törinää pönttöön.

Lehtimäki ei usko, että hallitus tulisi perääntymään esityksistään. Myös Korkki uskoo molempien osapuolten varautuneen siihen, että tilanteessa ei mitään erityisiä perääntymisnäytelmiä nähdä.

Pettersonin mukaan valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra on ollut todella kovasanainen tilanteessa.

– Hän, kuten aika moni muukin perussuomalainen, kuvittelee hyökkäävänsä jotain kasvotonta AY-liikettä vastaan. Todellisuudessa se ketä vastaan he hyökkäävät on normaali yksittäinen suomalainen työntekijä. He eivät tajua, että oikeasti se on yksittäinen duunari.