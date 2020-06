Rasismia vastustava mielenosoitus järjestetään huomenna myös Helsingissä – Instagram täyttyy juuri nyt mustista kuvista poliisin kuristaman George Floydin muistoksi

Floydin perheen asianajaja kuitenkin kertoi New York Timesille , että ruumiinavausraportin mukaan Floydin kuolinsyyksi on vahvistettu tukehtuminen ja hapen puute aivoissa.

Tapaus on aiheuttanut isoja, väkivaltaisiksi yltyneitä mielenosoituksia Yhdysvalloissa.

Järjestäjä: Haluamme vain tukea veljiämme ja siskojamme

Helsingin poliisista vahvistetaan MTV Uutisille, että Senaatintorilla järjestettävästä mielenosoituksesta on tehty ilmoitus.

Balhas kertoi Instagram-videolla, että kyseessä on rauhanomainen tilaisuus. Hän kertoi Helsingin Sanomille, ettei kyseessä ole mielenilmaus suomalaisia poliiseja vastaan, kuten jotkut ovat asian sosiaalisessa mediassa ymmärtäneet.

Näin poliisi valvoo tilaisuutta koronarajoitusten vuoksi

Kesäkuun alusta lähtien Suomessa on saanut järjestää alle 50 hengen yleisötilaisuuksia koronarajoitusten vuoksi.

– Se on nyt sillä tavalla säädelty, että rajoitus on 50 henkilöä tai 50–500 henkilöä, jos tiettyjä ohjeita noudattaa. Ne ovat käytännössä turvavälit ja etäisyydet. Senaatintorillahan on lähtökohtaisesti tilaa.