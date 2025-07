Väkijoukko juoksi sometähden perässä Helsingissä "kuin laput silmillä" – poliisi joutui puuttumaan vaaratilanteisiin

Yhdysvaltalaistähti IShowSpeed vieraili eilen Helsingissä. Vierailu aiheutti kaaosta kaupungin keskustassa ja muun muassa Stockmannin edessä kuultiin pamaus. Helsingin poliisilla ei ole tarkkaa tietoa, mistä pamaus johtui.

Yhdysvaltalainen Youtube-tähti Darren Watkins Jr., tunnetummin IShowSpeed, vieraili eilen Suomessa osana Euroopan-kiertuettaan.

Helsingin poliisi oli myös paikalla aktiivisesti seuraamassa vierailun etenemistä. Poliisin mukaan vierailu aiheutti jonkin verran häiriötä kaupungissa, mutta tiedossa ei ole henkilövahinkoja.

– Kun lukuisia nuoria on seurannut tähteä niin sanotusti laput silmillä, on syntynyt hetkittäin vaaratilanteita. On säntäilty perässä ja oltu ajoradalla, komisario Katja Nissinen Helsingin poliisista listaa.

Nissisen mukaan Helsingin Taivallahdella oli syntynyt tilanne, jossa useat teinit lähtivät uimaan saunalautan perään, jolla Watkins oli.

Helsingin Sanomat kertoi eilen, että Watkins oli siirtynyt Helsingin ydinkeskustasta Töölön Taivallahdelle, jossa hän nousi saunalautan kyytiin.

– Siinä on poliisivene joutunut menemään väliin katsomaan, että porukka lähtee takaisin rantaa, ettei kävisi mitään pahempaa, Nissinen kertoo.

Youtube-tähti Darren Watkins Jr., tunnetummin IShowSpeed, kuvattuna tavaratalo Stockmannin edessä Helsingissä maanantaina 14. heinäkuuta. Lehtikuva

Nissisen mukaan vierailua oli seuraamassa useita partioita. Kyseessä ei kuitenkaan ole ollut virallinen yleisötapahtuma.

– On tehty se, mitä pitää. Tämä ei ole ollut poliisivetoinen tapahtuma ja se hoidettiin päivittäistoiminnan tavoin.

Osa Watkinsin vierailukohteista oli Nissisen mukaan ennalta poliisin tiedossa ja vierailuun oli varauduttu heti aamusta asti.

– Tapahtuman tyyppi on sellainen, että kun ihminen menee paikasta toiseen, ei jokainen paikka ole ollut tiedossa, johon hän menee.

Poliisilla ei ole tarkkaa arviota siitä, kuinka monta ihmistä Watkinsin vierailua oli seuraamassa Helsingin keskustassa.

– Mahdoton sanoa tarkkaa lukua, ainakin useita satoja nuoria julkisilla paikoilla.

Stockmannin vieressä kuului pamaus

Maanantaina neljän aikaan tubettajatähti aloitti suoran lähetyksen Helsingin Katajanokalla, johon alkoi heti kerääntyä satapäin faneja.

Tubettaja siirtyi autokuljetuksella Aleksanterinkadulle ja sieltä Stockmannin tavarataloon, jonka katolla hän pelasi jalkapalloa.

Tubettajan ollessa Stockmannin katolla oli tavaratalon eteen kerääntynyt satoja ihmisiä.

MTV Uutisten toimittajan Tino Vanhasen mukaan väkijoukossa kuului Stockmannin vierestä Keskuskadulta maanantaina kova pamaus. Tämän jälkeen väkijoukosta oli noussut pieni savuvana.

Pamauksen jälkeen Vanhasen mukaan tilanne aiheutti hetkellistä hämmennystä ja vilkuilua ympärille, jonka jälkeen tilanne jatkui ennallaan. Myös MTV:n lukijat ovat kertoneet vastaavista havainnoista.

Myös Watkinsin omassa livelähetyksessä näkyi tilanne, jossa hän itse kuuli pamauksen ja heittäytyi maahan.

MTV:n hieman tapahtuman jälkeen haastattelema paikalla tapahtumia seurannut Arry Aaltonen arvioi, että kyseessä olisi ollut ilotulite.

Poliisille ei ole tullut kuitenkaan ilmoitusta pamauksesta ja Nissinen kertoo poliisin olevan sen suhteen mediatietojen varassa.

– Tästä ei ole ollut poliisitehtävää eikä tiedossa ole tarkalleen, mitä on tapahtunut.

Nissinen kuitenkin kertoo, että kuluneen vuoden aikana ilmoitukset nuorten räjäyttelemistä ilotulitteista esimerkiksi vappuna ja koulujen päättäjäisviikonloppuna ovat lisääntyneet, viitaten medioissa esiintyneisiin arvioihin siitä, että kyseessä olisi voinut olla juuri ilotulite.

Toistaiseksi ei ole myöskään tiedossa, että tapahtumasta olisi tehty rikosilmoituksia. Nissisen mukaan on kuitenkin aina mahdollista, että ilmoitus on jätetty sähköisesti ja niiden päivittymisessä menee aikaa. Maanantaina poliisi ei kuitenkaan ilmoituksia kirjannut.

1:48 Katso myös video: Tältä Watkinsin vierailu näytti Stockmannilla maanantaina.

Watkinsilla paikalla omat turvamiehet

Paikalla striimauksen aikana Watkinsia seurasivat myös miehen omat turvamiehet. Tubettajan vierailujen aikana useat fanit seuraavat ja juoksevat hänen perässään yrittäen saada nimikirjoituksia ja yhteiskuvia. Näin tilanne oli myös Suomessa.

MTV Uutisten tietojen mukaan miehen turvamiehet muun muassa tönivät lapsia, jotka tulivat liian lähelle tubettajaa.

IShowSpeedin faneja Stockmannin tavaratalolla. Poliisin mukaan ainakin useita satoja nuoria saapui seuraamaan tähden vierailua.Lehtikuva

Myös Suomessa yksityishenkilöt voivat käyttää turvamiehiä, mutta perinteisempää on, että he eivät ole välttämättä näkyvästi esillä, Nissinen kertoo.

Nissisen mukaan ilmoituksia turvamiehien käytökseen liittyen ei ole tullut.

Tämän vuoksi hän ei voi kommentoida turvamiesten käytöstä tarkemmin tapahtuman osalta, mutta toteaa, että kaikessa voimankäytössä ja kontaktissa on sen oltava tilanteeseen sopivaa.

– En ota heidän toimintaan tarkemmin kantaa, sillä ei ole tiedossa, miten on toimittu, mutta tietenkin heillä on oikeus lainmukaisiin ja tarpeellisiin keinoihin suojata omaa kohdettaan.

– Tämä on tietenkin haastava tilanne, kun ympärillä on satoja ihmisiä ja pitäisi suojata omaa kohdettaan ja eteenpäin pitää päästä.

Watkins teki vierailustaan myös omaa striimiä Youtubeen 42,1 miljoonalle seuraajalleen. Lähetystä katsoi maanantaina viiden aikaan iltapäivällä yli 146 000 katsojaa.

Tiistaina yhden aikoihin iltapäivällä sillä oli yhteensä 4,7 miljoonaa katselukertaa.

Tubettaja lähti alkuillasta autokuljetuksella Helsingin keskustasta jatkamaan vierailuaan muualle pääkaupunkiseudulle.