Video näyttää, kuinka väkivaltaiset mielenosoitukset yltyvät: useita tulipaloja Valkoisen talon lähellä, poliisi hajotti joukkoja kyynelkaasulla ja tainnutuskranaateilla

Ulkonaliikkumiskieltoja kymmenissä kaupungeissa

Ainakin noin 40 kaupunkia on ilmoittanut asettavansa yöllisiä ulkonaliikkumiskieltoja eri puolilla maata puhjenneiden mielenosoitusten vuoksi, kertoo uutiskanava CNN. Ulkonaliikkumiskiellot ovat tulleet voimaan sunnuntaina illalla paikallista aikaa.

Kieltojen kestot vaihtelevat alueittain. Esimerkiksi Arizonassa ulkonaliikkumiskielto koskee CNN:n mukaan koko osavaltiota ja on voimassa viikon.

CNN:n mukaan kansalliskaartia eli armeijan reserviä on pyydetty apuun 15 osavaltiossa sekä pääkaupunki Washingtonissa. Kaartilaisia oli sunnuntaina näillä alueilla liikkeellä yhteensä 5 000. Lisäksi valmiudessa oli 2 000 kaartilaista.

Los Angelesissa paljon pidätyksiä

Mielenosoituksiin on paikoin liittynyt väkivaltaa ja mellakointia. Poliisi on pidättänyt viime päivien aikana ainakin 4 400 ihmistä, kertoo uutistoimisto AP.

Pidätyksiä on tehty eri puolilla maata. Pidätyksistä yli 900 on AP:n mukaan tehty Los Angelesin alueella.

Esimerkiksi Minneapolisin pormestari Jacob Frey on sanonut, että väkivaltaisuuksia ovat voineet lietsoa jopa äärioikeistolaiset toimijat.

– Olemme nyt vastakkain niin valkoisen ylivallan kannattajien, järjestäytyneen rikollisuuden, osavaltion ulkopuolisten yllyttäjien kuin mahdollisesti jopa vieraan vallan edustajien kanssa. He yrittävät tuhota ja tehdä kaupungistamme ja alueestamme epävakaan, hän kirjoitti Twitterissä.

Maan oikeusministeri William Barr on taas jakanut presidentti Donald Trumpin näkemyksen siitä, että protestien väkivaltaisuuksien taustalla ovat äärivasemmistolaiset toimijat.

Floydin tapaus siirtyy osavaltion oikeusministerille

Floydia niskasta painanut poliisi on saanut syytteet muun muassa kuolemantuottamuksesta. Hänet on pidätetty. Poliisin on määrä ilmaantua oikeuden eteen ensimmäistä kertaa maanantaina.