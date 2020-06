MTV paikalla: Black Lives Matter -mielenosoitus käynnissä Helsingissä – Senaatintorilla arviolta tuhansia ihmisiä, seuraa suorana

– Neljä vuotta sitten (Suomessa) oli Black Lives Matter -mielenosoitus. Siellä oli noin 40 ihmistä. Suuri muutos on tapahtunut viimeisen neljän vuoden aikana, mutta meillä on vielä tosi paljon tehtävää, Onwen sanoo.

17.29: Mielenosoittajat huutavat yhtenä joukkona "I can't breathe" eli "en saa henkeä". Tämä on viittaus George Floydin ennen kuolemaansa toistamiin sanoihin, sillä hän ei saanut henkeä poliisin polven ollessa hänen kaulallaan minuuttien ajan.

17.18: Helsingin poliisi arvioi Twitterissä, että torille on kokoontunut noin 3 000 henkilöä.

17.13: Poliisista on kerrottu, että tapahtuma on suunniteltu hyvässä hengessä järjestäjien kanssa. Poliisin tarkoituksena on turvata kokoontuminen.