Raportti paljastaa: Pohjois-Korealla on salainen ydinohjustukikohta lähellä rajaa

Pohjois-Korealla on lähellä Kiinan rajaa ohjustukikohta, josta ei ole aiemmin raportoitu julkisuudessa.

Asiasta kertoo yhdysvaltalainen Center for Strategic and International Studies (CSIS) -ajatushautomo raportissaan.

Sinpung-dongin ohjustukikohta sijaitsee noin 27 kilometrin päässä Kiinan rajasta. 

Raportin tiedot on kerätty satelliittikuvista, Pohjois-Koreasta paenneiden kansalaisten ja viranomaisten haastatteluista, turvaluokitelluista asiakirjoista ja avoimesta datasta. 

Alustavan analyysin mukaan tukikohdassa on todennäköisesti prikaatin kokoinen yksikkö, joka on varustettu yhteensä 6–9 ydinasekäyttöön soveltuvalla Hwasong-15 tai -18 -mannertenvälisellä ballistisella ohjuksella tai vastaavalla toistaiseksi tuntemattomalla ohjuksella.

CSIS-ajatushautomon analysoimassa satelliittikuvassa Sinpung-dongin ohjustukikohta Pohjois-Koreassa 15. heinäkuuta 2025.CSIS:n satelliittikuvassa näkyy noin 22 kilometrin kokoinen ydinohjustukikohta. Kuvaan on merkattu muun muassa päämaja ja sisäänkäynnit maanalaisiin tunneleihin. Kuva on otettu 15. heinäkuuta 2025.CSIS/Beyond Parallel/Planet

– Nämä ohjukset muodostavat mahdollisen ydinaseuhan Itä-Aasialle ja Yhdysvaltojen mantereelle, raportissa todetaan.

Lisäksi noin 22 neliökilometrin kokoisessa tukikohdassa on ohjusten kuljetuskalustoa ja liikkuvia laukaisualustoja.

Aktiivisessa käytössä yli 10 vuotta

Satelliittikuvien perusteella näyttää, että tukikohta on ollut käyttövalmis vuonna 2014 ja sitä on ahkerasti ylläpidetty ja kehitetty.

Pohjois-Korea ei ole tiettävästi koskaan julkisesti viitannut Sinpung-dongin tukikohdan olemassaoloon.

Sinpung-dong on osa Pohjois-Korean strategista ohjusvyöhykettä, joka koostuu ainakin neljästä muusta ohjustukikohdasta. Maalla uskotaan olevan lisäksi toistakymmentä ydinohjustukikohtaa, joista ei ole kerrottu julkisuuteen.

Uudet tiedot tukikohdista antavat tarkempaa kuvaa eristäytyneen diktatuurin ydinasestrategiasta ja iskukyvystä.

