Putin epäonnistuu, jos Kim Jong-un sanoo ei

Reutersin tuore tutkinta osoittaa, kuinka paljon Venäjä on turvautunut taistelukentällä pohjoiskorealaisiin ammuksiin.

Miljoonia pohjoiskorealaisia ammuksia on kulkenut Ukrainan sodan rintamalinjoille jo lähes 20 kuukauden ajan, ensin massiivisissa merikuljetuksissa ja sitten junilla.

– Pohjois-Korea on estänyt Venäjää häviämästä tätä sotaa, kertoo entinen YK:n Pohjois-Korean pakotteiden asiantuntijakomitean johtaja Hugh Griffiths.

– Pohjois-Korean panos on ollut strategisesti elintärkeä, ja Pohjois-Korean tykistökranaatit ovat strategisesti välttämättömiä.

Joissakin venäläisissä yksiköissä valtaosa ammuksista oli peräisin Pohjois-Koreasta viime vuonna.

– Ilman Pohjois-Korean tukea Vladimir Putin epäonnistuisi sodassaan Ukrainassa.

Laaja tutkimus kuljetuksista

Brittiläisen tutkimusorganisaatio Open Source Centerin (OSC) ja Reutersin yhdessä tekemä analyysi meri- ja maakuljetuksista sai vahvistusta venäläisiltä kaapatuista tykistöraporteista, satelliittikuvista ja sosiaalisen median videoista sekä kolmelta korkea-arvoiselta ukrainalaiselta hallituksen ja armeijan lähteeltä.

Pohjois-Korea on lähettänyt myös ballistisia ohjuksia sekä pitkän kantaman tykistö- ja raketinheitinjärjestelmiä.

Reutersin haltuun saamilla videoilla näkyy esimerkiksi, kuinka kymmeniä pohjoiskorealaisia Koksan-tykkejä kuljetaan junalla Tshitassa, Kaakkois-Siperiassa.

– Junissa olevat ajoneuvot ovat ehdottomasti Koksan-tykkejä, ei epäilystäkään, Griffiths sanoo.

Voit katsoa kuvaa pohjoiskorealaisten kuljetuksista artikkelin alusta.

16 000 konttia matkasi Venäjälle

Pohjois-Korean toimitukset ovat merkittävin suora sotilaallinen apu Venäjälle, joka on hyötynyt myös Iranin pitkän kantaman lennokkiteknologiasta ja Kiinan tiiviistä taloudellisesta tuesta.

Open Source Centre eli OSC seurasi 20 kuukauden aikana 64 kuljetusta, joissa matkasi lähes 16 000 konttia ja miljoonia tykistön ammuksia käytettäväksi Ukrainaa vastaan.

Viimeisin seuratuista kuljetuksista oli vasta kuukausi sitten 17. maaliskuuta.

– OSC:n menetelmän mukaan he laskivat vain ne kontit, jotka oli nähtävissä laivassa tai laiturilla. Niitä kontteja ei voi nähdä, jotka on siirretty. Se kertoo, että kyseessä on varovainen arvio, Griffiths sanoo.

Ukraina teki merkittävän vastaiskun

Reutersin tutkinnassa paljastui, että yksi pohjoiskorealaisten aseiden tärkeimmistä määränpäistä oli Tikhoretsk. Se on huoltokeskus Venäjällä noin 100 kilometriä Donin Rostovista etelään.

Reutersin satelliittikuvista tekemän analyysin mukaan laitoksen laajentaminen alkoi loppukesästä 2023, kun pohjoiskorealaisia ammuksia oli saapumassa suuria määriä.

Hieman yli vuotta myöhemmin, 21. syyskuuta 2024, Ukraina teki tuhoisan iskun laitokseen.

Open Source Centre arvioi, että isku tuhosi noin 90 prosenttia laitoksen kapasiteetista, mukaan lukien Pohjois-Koreasta vain päiviä aiemmin saapunut merkittävä toimitus.

Ukraina on toistuvasti vedonnut kumppaneihinsa vahvistaakseen pitkän kantaman iskujaan Venäjälle asevarastoihin ja lentotukikohtiin.

Jopa puolet venäläisten ammuksista Pohjois-Korealta

Pohjois-Korean ja Venäjän välinen sotilaallinen kumppanuus tuli ilmi vuonna 2023.

Venäjä alkoi käyttää pohjoiskorealaisia ballistisia ohjuksia vuoden 2023 lopussa. Ukrainalaisen sotilasanalyysin mukaa jopa tonnin taistelukärjillä varustetut ohjukset osoittautuivat aluksi epätarkoiksi ja epäluotettaviksi.

Myöhemmin Pohjois-Korea on lähettänyt tarvikkeiden lisäksi myös sotilaita.

Etelä-Korean turvallisuuslähteen mukaan tammikuuhun mennessä noin 4 000 pohjoiskorealaista sotilasta oli kuollut tai haavoittunut sen jälkeen, kun he saapuivat Kurskiin loppusyksystä.

2:46 Katso myös: Näin presidentti Stubb kommentoi pohjoiskorealaisjoukkoja viime lokakuussa.

Ukrainalaisviranomaiset ovat sanoneet, että Pohjois-Korea toimittaa jopa puolet Venäjän tarvitsemista ampumatarvikkeista. Määrä vastaa sekä OSC:n että Reutersin havaintoja.

– Venäjä toimii tämän sotilasdoktriinin mukaisesti, jossa tykistötulen merkitys on keskeinen ja, jossa on käytettävä valtavaa määrää voimaa, Griffiths kuvailee.

– Näimme sen Tshetsheniassa, olemme nähneet sen Syyriassa, eikä Venäjällä yksinkertaisesti ole teollista kapasiteettia tuottaa tarvitsemiaan ammuksia. Se luottaa Pohjois-Koreaan.

Pohjois-Korean valtuuskunnat tai Venäjän puolustusministeriö eivät vastanneet Reutersin toimittajien kysymyksiin.