Pohjois-Korean sotilasparaatissa esitelty jättiohjus askarruttaa asiantuntijoita – ohjus voi olla tarkoitettu suunnattavaksi Alaskaan

Asiantuntijat arvioivat, että jättiohjus on suunniteltu kantamaan useita taistelukärkiä.

Middlebury-instituutin Jeffrey Lewis arvioi, että ohjus on tarkoitettu suunnattavaksi Alaskaa vastaan, sillä se on lähin Yhdysvaltojen osa Pohjois-Koreasta katsottuna. Jos näin on, Yhdysvaltojen pitää Lewisin mukaan kohentaa Alaskan ohjuspuolustuksen tasoa, mikä maksaa noin miljardi dollaria.