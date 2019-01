Raportti: Pohjois-Korealla salassa pidetty ohjusohjelman päämaja ja 20 muuta ohjustukikohtaa

Sino-rin tukikohdassa on keskipitkän matkan ballistisia Nodong-1-ohjuksia. (Nodong tunnetaan myös nimellä Rodong). Ohjus yltää Etelä-Korean lisäksi muun muassa Japaniin.

Tukikohdassa on saatettu myös kehittää Pukkuksong-2-ohjusta, jonka kantama on arviolta 1200–2000 kilometriä.

Tärkeä keskus keskimatkan ohjusten kehittämisessä

Tukikohta sijaitsee 212 kilometriä pohjoiseen Koreoiden rajalla olevasta demilitarisoidusta vyöhykkeestä. CSIS:n mukaan tukikohta on keskeinen maan kehittäessä keskipitkän matkan ohjuksia.

CSIS raportoi viime marraskuussa, että Pohjois-Korealla on 20 ballististen ohjusten tukikohtaa, joiden olemassaoloa se ei ole virallisesti myöntänyt.

Raportti julki pian Trumpin tapaamistoiveen jälkeen

– Pohjois-Korea ei aio neuvotella sellaisesta, joista he eivät kerro. Näyttää siltä, että he pelaavat peliä. He aikovat yhä säilyttää operationaalisen kykynsä, raportti toteaa.