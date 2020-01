Ranskan ruokapiirit kauhuissaan: Maailman pisimpään hallussaan kolmea Michelin-tähteä pitänyt ravintola menetti yhden tähden

Keittiömestari Paul Bocusea on kutsuttu muun muassa ruuanlaiton paaviksi Ranskassa. Nyt hänen perustamansa ravintola, L'Auberge du Pont de Collonges on menettänyt yhden Michelin-tähden. Lähellä Lyonia sijaitseva ravintola tunnetaan myös nimellä Paul Bocuse.

Bocusella on ollut hallussaan kolmen Michelin-tähden maailmanennätys – ravintola sai kolmea tähteä vuonna 1965 ja on onnistunut pitämään sen tähän päivään asti. Michelin-oppaan mukaan ravintolan ruoka ei kuitenkaan enää ole kolmen tähden tasoista, vaikkakin se on yhä erinomaista. Bocusen perhe kertoo tiedotteessa olevansa järkyttynyt ja surullinen.