Cristiano Ronaldon edustama Al Nassr kohtaa tänään Saudi-Arabian pääsarjan paikallisottelussa Al Riyadhin, mutta portugalilainen on ottelusta sivussa. Ronaldon kotimaasta kantautuvien tietojen mukaan kyse on supertähden henkilökohtaisesta mielenilmauksesta.
Ronaldon poissaolosta uutisoitiin Saudi-Arabiassa jo viime viikolla, ja tuolloin kerrotun mukaan kyse oli siitä, että torstaina 41 vuotta täyttävää tähtipelaajaa säästeltäisiin perjantaina pelattavaan, huomattavasti kovempaan otteluun Al Ittihadia vastaan.
Yhden miehen jalkapallouutistoimisto Fabrizio Romano kertoi kuitenkin eilen, että kyseessä ei ole loukkaantuminen tai vamma eikä pelikuorman hallintaan liittyvä syy.
Portugalilainen A Bola -lehti jatkoi aiheen päällä ja kertoi omiin tietoihinsa pohjautuen, että kyseessä on Ronaldon henkilökohtainen mielenilmaus. Lehden mukaan Ronaldo protestoi Al Nassrin pääomistajana toimivan Saudi-Arabian investointirahaston (PIF:n) tapaa toimia.
Ronaldon kerrotaan kokevan, ettei PIF satsaa Al Nassriin yhtä paljon kuin muihin omistamiinsa jalkapalloseuroihin. Seuraan on hankittu tammikuun siirtoikkunan aikana vain yksi pelaaja, 21-vuotias irakilainen keskikenttäpelaaja Haydeer Abdulkareem.
Al Nassrin toimitusjohtajana työskentelee Jose Semedo ja urheilujohtajana Simao Coutinho, mutta seuran johtokunta on tiettävästi sitonut portugalilaispomojen käsiä päätöksenteon suhteen.
Esimerkiksi Saudi-Arabian menestynein seura, Al Nassrin kanssa nytkin mestaruudesta taisteleva Al Hilal hankki tammikuun siirtoikkunan aikana viisi pelaajaa, ja PIF toimii myös sen pääomistajana vastaavalla osuudella kuin Al Nassrissa.
Esimerkiksi 18-vuotiaasta ranskalaisesta Kader Meitestä, jonka perässä oli myös Manchester United, Al Hilal maksoi 30 miljoonaa euroa.