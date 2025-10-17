Vuoden takainen Keski-Euroopan MM-ralli osoitti, millainen trilleri Saksassa, Itävallassa ja Tshekissä käytävä kisa voi parhaimmillaan olla.
Tapahtumia kerrattiin MTV:n Rallisirkuksessa torstaina. Kisa eteni huipputasaisena yli puolivälin, kun Thierry Neuville, Sebastien Ogier, Ott Tänak ja Elfyn Evans kävivät sijoitustaistelua kymmenen sekunnin sisällä toisistaan.
Lauantain aamulenkin päätöspätkällä alkoi tapahtua, kun Neuville menetti aikaa ajettuaan pellolle ja taisteltuaan ojanylityksen kanssa. Sunnuntaina kärsijä oli Ogier: Ensin spinnaus, sitten rytinällä ulos. Myös Sami Pajari keskeytti rajusti päätöspäivänä.
Yllä olevalla videolla voittajaksi ajaneen Tänakin kertaus vuoden takaisen kisan värikkäistä tapahtumista. Jutun alla video Pajarin keskeytyksestä.
Kisa romutti lopullisesti sekä Ogierin että Evansin mestaruushaaveet. Lopulta Neuville ajoi mestariksi Japanissa.
Tämän vuoden painosta johtaa torstain jälkeen Sebastien Ogier niukasti ennen Toyota-tiimikaverian Kalle Rovanperää. Perjantain kuuden erikoiskokeen urakka starttaa kello 9.30.
Mestaruudesta kamppailevat loppukaudella tiiviimmin Toyotan Ogier, Evans ja Rovanperä. Haastava Keski-Euroopan kisa on tässä väännössä avainasemassa.
1:26Sami Pajarille iso virhe Keski-Euroopan MM-rallissa 2024.