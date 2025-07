Saudi-Arabian poikkeuslupa johtaa kiusalliseen tilanteeseen – MM-rallikausi huipentuu poikkeuksellisella tavalla

Rallin MM-sarjan kisakalenteriin on tehty muutos kaikessa hiljaisuudessa. Kausi 2025 päättyy päivää aiemmin kuin alun perin kerrottiin.

Kun MM-sarja tiedotti vuosi sitten tämän kauden kisakalenterista, kauden viimeinen osakilpailu Saudi-Arabiassa oli merkattu ajettavaksi 27.–30. marraskuuta.

Tällä viikolla julkaistusta kisa-aikataulusta käy kuitenkin ilmi, että rallin ensimmäinen ajopäivä on keskiviikko 26. marraskuuta ja viimeinen ajopäivä lauantai 29. marraskuuta. Päivämäärämuutos on tehty kaikessa hiljaisuudessa MM-sarjan omille verkkosivuille, mutta esimerkiksi Kansainvälisen autoliiton (FIAn) kalenterin mukaan päätöspäivä on yhä sunnuntai 30. marraskuuta.

Aikataulumuutos on sikäli kiusallinen, että MM-sarja on käyttänyt tänä ja viime vuonna viestinnässään termiä "supersunnuntai". Tällä viitataan siihen, että päätöspäivän eli sunnuntain nopeimmille on viime kauden alusta alkaen jaettu lisäpisteitä.

Saudi-Arabiassa pisteet jaetaan kuitenkin nyt lauantaipäivältä, eli nähtäväksi jää, puhuuko MM-sarja marraskuussa "superlauantaista".

Yksi mahdollinen selitys aikataulumuutokselle on se, että viikko alkaa Saudi-Arabiassa sunnuntaista ja viikonloppu on perjantaista lauantaihin – olkoonkin, että esimerkiksi Saudi-Arabian F1-kisa on ajettu neljä kertaa viidestä juuri sunnuntaina. Ainoa poikkeus oli vuosi 2024, kun kisa siirrettiin lauantaille seuraavana päivänä alkaneen Ramadanin vuoksi.

Yhtä kaikki MM-rallikauden viimeisenä päivänä on nyt ohjelmassa kolme erikoiskoetta, joista keskimmäinen – pituudeltaan 32,88 kilometriä – on mahdollisesti koko kauden pisin. Keski-Euroopan tai Japanin osakilpailuista voi löytyä vielä tätäkin pidempi pätkä, mutta ne eivät vielä ole julkaisseet omaa reittiään.

MM-ralli on päättynyt lauantaihin viimeksi Meksikossa vuonna 2020. Tuolloin sunnuntain erikoiskokeet jäivät kuitenkin ajamatta nopeasti heikentyneen koronatilanteen vuoksi.

Suunnitellusti MM-ralli on päättynyt lauantaipäivään viimeksi 2013 Monte Carlossa ja sitä ennen Suomessa 2012.