Janni Hussin saama törkypalaute tuttua naiskollegoille: "Saan sitä paskaa myös"

Lauri Joonan kartanlukijaksi tämän kauden MM-sarjaan hypännyt Hussi tunnetaan radiojuontajana ja mediapersoonana, mikä on lisännyt häneen kohdistuvaa painetta ja arvostelua.

– Saan edelleen paljon sitä, että ”sinä et pysty tuohon” ja ”sinä tulet epäonnistumaan”. He alkoivat jopa sanomaan pahoja asioita Laurille, koska hän oli valinnut minut kartturikseen.

Reeta Hämäläisen nuotinluvusta sataa palautetta

– Jotkut rakastavat sitä, koska se on erilaista, mutta jotkut eivät. Siinä ei ole mitään väärää. Silti vain Emilin pitää tykätä nuotinluvustani, Hämäläinen sanoo.

– Hyvä palaute on sellaista, josta voi oppia jotain. Jos joku vain sanoo, että äänesi on paska, niin et sinä voi muuttaa sitä.