Nyt putosi pahaenteinen nostalgiavideo MM-rallista – "Lisää tätä ensi viikolla?"

Safaria on ajettu viime vuodet kesäkuun lopussa, mikä on taannut pääosin kuivat olosuhteet. Nyt kilpaillaan puolestaan maaliskuun lopussa, mikä on sadekausiaikaa Keniassa. Kovimmat sateet, nimeltään masika, ulottuvat maaliskuun puolivälistä toukokuulle.