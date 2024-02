Hätkähdyttävä arvio Esapekka Lapista – vähättelikö vastustajatallin tähti Kalle Rovanperää?

– Se on päivänselvää. Kalle ajoi ulos kisasta hyvin aikaisessa vaiheessa, mutta siitä huolimatta uskon, että "EP" olisi pystynyt tekemään tarpeeksi hyvää työtä ykkössijan saamiseksi, Neuville toteaa rallimedia Dirtfishin mukaan .

– EP teki loisteliasta työtä. Kun Kalle ajoi ulos, hän (Lappi) ajoi nokkelasti, kontrolloi eroa taakse läpi viikonlopun tekemättä virheitä ja toi tallille toisen voiton kahdessa kisassa. Se on sama määrä kuin koko viime kaudella.

Neuville on iloinen Lapin paluusta voittokantaan. Suomalaisen viime kautta värittivät useat isot virheet.

– Se oli kiva comeback. Hän kärsi paljon viime kauden loppupuolella, mikä oli hänelle henkisestikin vaativaa. Tämä osoitti, että kun ympärillä on hyvä tiimi ja sen tuki, tämänkaltainen vahva paluu on mahdollista. Se on mukava nähdä, Neuville summaa.