Rallin MM-sarjaa uhkaa sokkipäätös – M-Sportin omistaja lausui synkkä tekstiä: "Toivottavasti löydämme keinon"

M-Sportin tulevaisuus on ollut MM-sarjaa koskevassa uutisoinnissa eräänlainen ikuisuusaihe jo vuosien ajan, ja tällä kaudella aiheesta on puhuttu erityisesti siksi, että talli on ajautunut toistuvien tekniikkamurheiden vuoksi melkoiseen syöksykierteeseen.

Siihen nähden onkin hämmentävää, että talliin täksi vuodeksi Red Bullin mahdollistamana palannut Ott Tänak on kuljettajien MM-pisteissä neljäntenä, vain 15 pisteen päässä viime vuosien Hyundai-tallikaveristaan Thierry Neuvillesta . Valmistajien puolella M-Sport on Tänakin johdolla onnistunut takaiskuista huolimatta venyttämään kaikkien aikojen pisteputkensa jo 291 osakilpailun mittaiseksi. Putki alkoi kauden 2001 viimeisessä osakilpailussa Walesissa.

Tämän kauden suuri tavoite, Tänakin henkilökohtainen maailmanmestaruus, on kuitenkin karannut tavoittamattomiin. Wilsonin mukaan tunnelma tallissa on apea.

– Olen ollut tässä tilanteessa ennenkin. Rallin MM-sarja on minun elämäni, enkä aio antaa vielä periksi. Tiedän, että ympärilläni on sellaisia ihmisiä ja sellainen tiimi, että meidän on mahdollista nousta tästä. Tämä on vaikeaa meille kaikille, kun teemme kaikkemme emmekä silti saa minkäänlaista suotuisaa tulosta aikaiseksi. Välillä tulee pohja-aikoja, mutta ne eivät johda mihinkään. Olen pahoillani työntekijöideni puolesta. Tiedän, miten kovasti he tekevät töitä.