Näkökulma: Sébastien Loeb teki rallin MM-sarjalle massiivisen palveluksen – kunhan Tommi Mäkisen synkät sanat Ott Tänakista eivät enää toistu

Nyt MM-sarjan kaikissa kolmessa tallissa on vähintään yksi sellainen koko kauden ajava kuljettaja, joka on myös uskottava mestarikandidaatti. Kun säännötkään eivät muutu, viime kuukausien tuolileikki – ja Tänakin M-Sport-pesti sen huipennuksena – oli parasta, mitä lajille saattoi toivoa.

Iso luuta lakaisee M-Sportilla

Tallin toiminta on ollut viime vuosina paikoin erittäin epäammattimaista. Ratkaisut on tehty pelkästään talous edellä, ja urheilullinen jälki on ollut pahimmillaan vaivaannuttavaa ja surkuhupaisaakin seurattavaa.

Lapsi, joka ei saanut olla lapsi

Aina kun Tänak vaihtaa tallia, esiin nostetaan hänen persoonansa. M-Sportin tapauksessa tilanne on sikäli omanlaisensa, että ensimmäisen kerran Dovenby Hallin pääovista jo vuonna 2009 sisään astunut Tänak on heidän oma kasvattinsa.

Loppujen lopuksihan Tänak on vain oma itsensä. Ei rallissa voi pärjätä esittämällä jotain muuta. Hän on kertonut olleensa itsepäinen lapsesta asti. Hän oli lapsi, jonka ei varsinaisesti annettu olla lapsi. Häntä haukkuivat niin vanhemmat kuin muutkin tukijat.

Sanat, jotka toistuivat turhan usein

