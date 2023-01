Ott Tänakin uusi talli julkisti värityksensä – kuvat paljastivat vastauksen MM-rallipiireissä ihmetyttäneeseen kysymykseen

– Sitä on (tallia) läheltä olevista lähteistä ihmetelty, ja itsekin olen, että mistä se raha on saatu kasaan, että Tänak on pystytty sinne hankkimaan, pystytään ylläpitämään tuotekehitys ja pystytään ostamaan uudet osat, C Moren asiantuntija Jari Ketomaa sanoi pari viikkoa sitten.