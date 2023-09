Oliko se siinä? Ott Tänakilta peittelemätön purkaus kotimaansa medialle

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Tällä autolla ei voi ajaa voittoon. Olen melko varma siitä. Tämä vuosi on osoittanut sen. Vauhdin puute on ilmiselvää, Tänak täräytti.

Täksi kaudeksi Hyundailta M-Sportille siirtyneen Tänakin tulevaisuus on hämärän peitossa. M-Sport on talousongelmissa, minkä lisäksi sen auto on ollut erittäin epäluotettava. Tämä on kismittänyt Tänakia suuresti, eikä hänen lähtönsä tallista olisi yllätys.