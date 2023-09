Järisyttävää tekstiä MM-rallin tulevaisuudesta – käykö maailmanmestarille kylmät?

Loubet ja Ott Tänak ovat ajaneet tämän kauden M-Sport Fordilla, jonka tulevaisuus WRC-tasolla on kuitenkin hämärän peitossa. 26-vuotias myöntää M-Sportin tilanteen olevan tällä hetkellä kriittinen.

– Ensi vuonna MM-sarjassa talleja on vain kaksi, täräytti Loubet ranskalaisen Corse Matinin haastattelussa.

– Ford keskittyy nyt kestävyyskisoihin ja leikkaa WRC-varoja. Ford on itse asiassa ollut tiimin sponsori ja yhteistyökumppani koko ajan, mutta se ei vain investoi niin paljon kuin ennen, Loubet jatkaa.

– Promoottori haluaa jokaisen tallin lisäävän yhden auton. Toyotalla on jo neljä, ja Hyundai voisi parhaassa tapauksessa tuoda myös neljännen, Loubet jatkaa.

Tänak on ennen tämän viikon Kreikan MM-rallia neljäntenä kuljettajien pistetaulukossa. Virolaistähdellä on kasassa 104 pistettä, kun taas Loubet on 28 pisteellä kymmenentenä.