Rallin MM-sarja myllätään uuteen uskoon – asiantuntija nostaa yhden muutoksen ylitse muiden: "Olisi pitänyt tapahtua jo kauan sitten"

– Nyt on sellainen suunta, mikä ralliautoilun olisi pitänyt ottaa jo kymmenen vuotta sitten. Nyt otetaan oikeasti rohkea askel siihen suuntaan, että vapaat markkinavoimat alkavat vaikuttaa lajissa. Kaikki näyttää äärimmäisen hyvältä.

Erityisen innoissaan Ketomaa on siitä, että FIAn esittämä tiekartta mahdollistaa yksityistalleille ja -pajoille kilpailemisen rinta rinnan autotehtaiden kanssa.

– Se, että siellä on manufacturers ja tuners, tarkoittaa, että nyt se vapautuu. Siellä voi olla minkä tahansa merkkinen auto, jonka voi kuka tahansa mennä ostamaan kaupasta, muuntaa sen ralliautoksi ja voittaa sillä MM-rallin. Tämä on massiivinen muutos ja erittäin erittäin tervetullut. Hyvä, että se tulee nyt, mutta tämän olisi pitänyt tapahtua jo kauan aikaa sitten.

– Enää ei tarvitse olla luokiteltu ralliauto, mikä on ollut se kaikkein suurin ongelma tässä jo monia vuosia, kun autotehtaat eivät luokittele niitä perusautoja ja niillä ei ole niitä perusluokituksia.

Erikoisin yksityiskohta FIAn listauksessa on se, että valmistajat tullaan velvoittamaan siihen, että heidän autonsa on mahdollista ostaa suoraan kisan jälkeisestä parc ferméstä.

Ketomaan mukaan tässäkin on selkeä ja perusteltu tavoite.

– Jos nykyään ostaa Rally2-auton, joka maksaa sen 225 000 euroa, se on toimiva auto, jolla voi ajaa, mutta siinä ei ole pohjapanssaria ja siinä on iskarit, joilla ei voi ajaa rallia. Sitten siihen pitää ostaa vielä 70 000 eurolla ne kaikki osat, joilla voi ajaa kilpaa. Sillä tavalla sitä sääntöä kierretään, ja sehän siinä on nyt tarkoitus, että sitä ei enää kierrettäisi.