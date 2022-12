Ralf Schumacher vihjailee Valtteri Bottaksen tulevaisuudella – Saksasta jymätettiin villi skenaario

Seidlin palkkaaminen on yhteydessä Alfa Romeon muuttumiseen Audin tehdastalliksi kaudelle 2026. McLaren-pestiään ennen Seidl työskenteli Audin emokonsernin Volkswagen Groupin moottoriurheiluohjelmassa.

Mick Schumacher Alfalle?

– Sauberilla on nyt aikaa laittaa kaikki kuntoon ennen Audiin liittymistä. Odotan uteliaana, millaisia ideoita Andreasilla on kuljettajille. Guanyu Zhou on enemmän tai vähemmän järkähtämättömässä asemassa. Hän tuo myös paljon rahaa, mikä ei ole vuoteen 2026 saakka Sauberille merkityksetöntä. Valtteri Bottaksen ei puolestaan pysyne tallissa liian pitkään, Ralf Schumacher kommentoi Saksan Sky Sportille.