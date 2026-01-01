Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ei ole hoidettu ilotulitteista aiheutuneita silmävammoja.
Uudenvuoden ilotulituksista on aiheutunut muutamia silmävammoja, kertovat yliopistolliset sairaalat.
Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettu kolmea silmäpotilasta ja Turussa yhtä.
Helsingin yliopistollisen sairaalan silmätautien klinikan ylilääkäri, professori Tero Kivelä kirjoitti sähköpostitiedotteessa, että klinikalle oli tuotu yksi silmäpotilas tutkittavaksi. Kivelän mukaan kolmen viime vuoden aikana vammautuneiden määrä on vaihdellut kuuden ja kahdeksan välillä.
Tampereen yliopistollisesta sairaalasta ei kerrottu tarkkaa määrää hoidetuista silmävammoista, mutta määrä on ollut aiempien vuosien tasolla.
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ei ole uutenavuotena hoidettu lainkaan ilotulitteista aiheutuneita silmävammoja.