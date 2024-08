Tampereen Taru Sormusten herrasta rikkoo totuttuja käsityksiä suosikkihahmoista

Usealle Peter Jacksonin tekemä elokuva sovitus J.R.R. Tolkienista on piirtänyt verkkokalvoille käsityksen, miltä hobittien kuten Frodon ja Samin pitäisi Sormus-trilogiassa näyttää. Tampere-Talossa esitettävässä Taru Sormusten herrasta näytelmäsovituksessa mielikuvia tahdotaan purkaa. Roolitusvalinnoissa ohjaaja on halunnut rohkaista toisinajatteluun

Kanniselle on tärkeää, että työryhmä kommunikoi ja toimii yhtenäisenä.

– Tehdessäni roolijakoa pohdin sitä, että kenestä henkilöistä löytyy "siemen" rooliin. Ei niin, kuka on sopivin tai näköisin, vaan se, että näyttelijä on sellainen siemen, joka odottaa tulemistaan tuohon, ja sitten se puhkeaa loistoon.

Hyppy teatterin syvään päähän

Näytelmässä nähdään Salatut elämät -sarjasta tuttu Henna Tanskanen haltija Arwenin roolissa. Tanskasen kotiväki on tutustunut Tolkienin Sormus-trilogian elokuviin viime keväänä.

Viime vuosina Tanskanen on tehnyt rooleja pienemmillä näyttämöillä ja immersiivistä teatteria.

– En ole ikinä ollut urani aikana näin suuressa näyttämöteoksessa. Tässä on kaikki tuliefektit, vaatteiden vaihto, pyörivä näyttämö ja kaikki muut strösselit. Tämä on ollut ikään kuin hyppy teatterin syvään päähän.

Unelmaohjauksen ääreen

Teatterinjohtaja Mikko Kanniselle Taru Sormusten Herrasta -teoksen ohjaus on ollut useamman vuoden unelma. Tampereen Teatterin siirtyessä väistötiloihin peruskorjauksen ajaksi, suurtuotanto sai tilaisuuden syntyä Tampere-Talossa.

– Olen miettinyt tämän tekoa varmaan jo kolmekymmentä vuotta. ohjaaja Mikko Kanninen sanoo. Nyt kun Tampereen Teatterin peruskorjaus tuli, ja täytyi mennä väistöön ja Tampere-Talolle aukesi tämmöinen, niin tiesin että tämä on se, mikä tänne pitää tehdä.

Taru Sormusten herrasta -teoksessa on mukana Pirkanmaan kulttuuri-instituutioista Tampereen Teatterin ja Tampere-Talon lisäksi, Tampere Filharmonia, Sorin Sirkus sekä tamperelainen erityistä tukea tarvitseva näyttelijäryhmä Teatteri Neo.

Taru Sormusten herrasta -näytelmä on dramatisoinut Sami Keski-Vähälä Kersti Juvan suomennoksesta. Keski-Vähälä on laatinut aikaisemmin vuoden 2018 Turun Kaupunginteatterissa esitettävän Sormusten herran dramatisoinnin. Tampere-Talossa esitettävään versioon Keski-Vähälä on kirjoittanut uusia kohtauksia.