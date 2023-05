Kovero on tehnyt mittavan uran teatterilavoilla, ja Teatterikorkeakoulusta valmistuttuaan hän työskentelikin reilut 15 vuotta laitosteattereissa. Näyttelijä aloitti teatterityöt Vaasan Kaupunginteatterin lavalta, josta hän suuntasi Turun Kaupunginteatteriin ja sieltä Tampereen Työväen Teatteriin. Uralle on mahtunut erilaisia rooleja laidasta laitaan.

Vuonna 1998 Kovero sai kutsun Salattujen elämien koekuvauksiin, ja loppu on historiaa. Hän on viihdyttänyt suomalaisia Ismo Laitelana jo miltei 25 vuoden ajan, ja mikäli se vain on Koverosta kiinni, niin tulee vielä pitkään viihdyttämäänkin.

– Jos joskus Eskolla on ollut siviilissä murheita, niin on ollut hyvä hypätä toiseen rooliin. Se on toiminut työterapiana. Se on yksi näyttelijäntyön etu, hän sanoo.