Katso hulvaton video – Martti Suosalo ja Mika Nuojua käyvät 20 vuotta pyörineen suosikkinäytelmän alun läpi pikakelauksella

Näyttelijät kertovat, että näytelmä on hiukan muuttunut vuosien saatossa ja elänyt maailman myllerrysten mukana.

– Tämän sävy muuttuu sen mukaan, mitä maailmassa tapahtuu. Nyt maailmassa tapahtuu hirveitä asioita, niin ihmisillä on valtava tarve saada nauraa ja iloita, Suosalo pohtii.

– Eräs katsoja kertoi, että näytelmä on parantunut hahmojen osalta vuosien varrella. Vaikka näyttelemme hahmoja jopa roisimminkin välillä, niin teemme ne hyvin tarkasti, Nuojua kertoo.

– Itse olen sanonut, että tämä esitys on jopa parantunut koko ajan. Tämä vaatii kovaa keskittymistä, hän lisää.

Ympäri Suomea kiertänyt näytelmä on kerännyt vankkumattoman fanikunnan ja näyttelijät kertovat, että uskollisimmat fanit käyvät katsomassa esitystä useamman kerran vuodessa.

– Meillä on yksi sellainen herrasmies, joka tulee vuosi toisensa jälkeen ja istuu ykköspaikalla keskellä. Oikein sellainen herrasmies puku päällä. Niin kuin jalkapalloseuroilla on maskotit niin hän on meidän maskottimme, Suosalo iloitsee.